Во Владивостоке временно изменится схема движения некоторых автобусов

Во Владивостоке в связи с реконструкцией тепловой сети на улице Кирова в районе дома № 21 будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Согласно данным Управления транспорта города Владивостока, с 21 июня по 1 августа автобусы следующие по маршрутам 4, 23, 23 Л, 43, 81 изменят схему движения и будут объезжать участок через улицу Енисейская.
Жителям и гостям города рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок.
Напомним, во Владивостоке проходит ремонт тепловых сетей в районе улицы Кирова. В связи с этим введены ограничения на движение и парковку транспорта на нескольких участках.