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Во Владивостоке временно изменится схема движения некоторых автобусов

В районе улицы Кирова проходит ремонт теплосетей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в связи с реконструкцией тепловой сети на улице Кирова в районе дома № 21 будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Согласно данным Управления транспорта города Владивостока, с 21 июня по 1 августа автобусы следующие по маршрутам 4, 23, 23 Л, 43, 81 изменят схему движения и будут объезжать участок через улицу Енисейская.

Жителям и гостям города рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок.

Напомним, во Владивостоке проходит ремонт тепловых сетей в районе улицы Кирова. В связи с этим введены ограничения на движение и парковку транспорта на нескольких участках.