Прокуратура Кузбасса контролирует расследование убийства девочки в Топках

Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль ход расследования убийства 12-летней девочки. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории незавершенного строительства рядом с Комсомольской площадью в городе Топки. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики. По итогам проверки, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.