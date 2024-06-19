Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Кузбасса контролирует расследование убийства девочки в Топках

Подозреваемый уже задержан.

Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль ход расследования убийства 12-летней девочки. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории незавершенного строительства рядом с Комсомольской площадью в городе Топки. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства органами системы профилактики. По итогам проверки, при необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.