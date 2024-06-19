Главные новости 19 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 19 июня 2024 года.
Путин: в основу отношений РФ и КНДР ляжет новый документ
Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке нового фундаментального документа для длительных отношений с КНДР, напомнив о 75-летии дипломатических связей стран и соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.
Власти Германии предупредили о рисках терактов на Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу в Германии может стать целью для ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) из-за угроз терактов, подобных нападению на «Крокус Сити Холл», считает МВД ФРГ. Немецкие власти обеспокоены возможными атаками, особенно со стороны ИГИЛ-К.
Захарова прокомментировала возможное назначение Рютте на пост генсека НАТО
Назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО не приведет к глобальным изменениям, считает МИД РФ. Генсек НАТО больше озвучивает политику, выработанную в США, и не влияет на ключевые решения, подчеркнула Мария Захарова.
«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей
Мировой судья оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за несвоевременное выполнение работ по модернизации отделений, на что было выделено 5 млрд руб. в 2021 году. В «Почте России» считают претензии формальными.
577 паломников погибли во время хаджа в Саудовскую Аравию
На хадже в Саудовской Аравии погибли 577 паломников, большинство — из-за жары. Среди них 323 египтянина, 60 иорданцев и 35 тунисцев. Температура в Мекке достигла 51,8 градуса. Курбан-байрам отмечается 10-го дня месяца Зуль-хиджа, именно в это время завершается хадж.