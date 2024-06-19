С легендой волгоградского футбола Радием Рахимовым простятся 20 июня

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что Радий Миркасимович ушел из жизни после продолжительной болезни. В клубе «Ротор» вспоминают — он выступал за «Баррикады» в 1972−73 годах и забил за это время в 49 играх 15 мячей. В составе «Ротора» он играл в 1975-м, а затем с 1977-го по 1980-е годы. С «сине-голубыми» Рахимов в 165-ти матчах забил 81 мяч.