С легендой волгоградского футбола Радием Рахимовым простятся 20 июня

Прощание с бывшим нападающим «Ротора» Радием Рахимовым, скончавшимся на 72 году жизни, пройдет в Волгограде 20 июня. Родные, близкие, коллеги и почитатели его таланта соберутся в ритуальном комплексе на улице Землячки, 74 в час дня в первом зале 15-го строения.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что Радий Миркасимович ушел из жизни после продолжительной болезни. В клубе «Ротор» вспоминают — он выступал за «Баррикады» в 1972−73 годах и забил за это время в 49 играх 15 мячей. В составе «Ротора» он играл в 1975-м, а затем с 1977-го по 1980-е годы. С «сине-голубыми» Рахимов в 165-ти матчах забил 81 мяч.
Радий Рахимов родился в Ташкенте, играл за «Пахтакор» и сборную Узбекистана, а затем перебрался в Волгоград. После он выступал за ленинградское «Динамо» и московский «Спартак». После окончания игровой карьеры стал главным тренером волгоградского «Горизонта» и городищенской «Звезды». Легендарного футболиста похоронят на Димитровском кладбище. Проводить его в последний путь можно будет в 14.00.