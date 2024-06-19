Омичам объяснили причину изъятия загранпаспортов на границе

В УМВД России по Омской области рассказали, почему при пересечении границы России омичи могут получить отказ и лишиться заграничного паспорта. Это происходит только по одной причине — вследствие признания заграничных паспортов недействительными.
Такое может случиться из-за ошибок, допущенных в написании фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола. Также в связи с техническими сбоями в работе информационных систем допускались ошибки в формировании машиночитаемой строки. Это тоже может стать причиной признания загранпаспорта недействительным.
Омичам рекомендуют проверять свои заграничные паспорта перед выездом за границу, а в случае обнаружения ошибок обращаться в подразделения по вопросам миграции. Паспорт заменят в установленном порядке без взимания государственной пошлины.