Омичам объяснили причину изъятия загранпаспортов на границе

Такое может случиться из-за ошибок, допущенных в написании фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола. Также в связи с техническими сбоями в работе информационных систем допускались ошибки в формировании машиночитаемой строки. Это тоже может стать причиной признания загранпаспорта недействительным.