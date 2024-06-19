На севере Хабаровского края восстановлено движение автобусов

В районе имени Полины Осипенко после вмешательства прокуратуры восстановлено транспортное сообщение, пишет ИА "Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура района имени Полины Осипенко провела проверку соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения. Поводом проведения проверки послужила размещенная в сети Интернет публикация о том, что пассажирский автобус, который осуществлял перевозку пассажиров из Комсомольска-на-Амуре в поселок Бриакан, перестал выходить в рейсы в связи с ненадлежащим состоянием дорожного полотна.
Прокуратурой района проведена выездная проверка, в ходе которой установлено, что на участке дороги между поселком Березовый Солнечного района и поселком Бриакан района имени Полины Осипенко из-за затяжных дождей образовалась колея, которая не давала возможности пройти автомобильному транспорту.
Прокурор района внес представление руководителю краевого управления «Хабаровское управление автомобильных дорог», ответственному за содержание этого участка. Дорога восстановлена, транспортное сообщение возобновлено.