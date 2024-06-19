На севере Хабаровского края восстановлено движение автобусов

Прокуратура района имени Полины Осипенко провела проверку соблюдения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения. Поводом проведения проверки послужила размещенная в сети Интернет публикация о том, что пассажирский автобус, который осуществлял перевозку пассажиров из Комсомольска-на-Амуре в поселок Бриакан, перестал выходить в рейсы в связи с ненадлежащим состоянием дорожного полотна.