Красноярцы смогут поехать в льготные путешествия по родному краю

Для путешественников подготовлено девять туров, в том числе и инклюзивный — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники программы льготного туризма посетят мемориальный комплекс В. П. Астафьева, Красноярскую ГЭС, национальный парк «Красноярские Столбы», города Енисейск и Сосновоборск, музей-заповедник «Шушенское» и национальный парк «Шушенский Бор», Саяно-Шушенскую ГЭС, Баджейские пещеры и другие достопримечательности края. Туристов также ждут мастер-классы по народно-прикладному творчеству, этно-музыке, резьбе по дереву.