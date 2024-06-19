Красноярцы смогут поехать в льготные путешествия по родному краю

В рамках нее туристические поездки смогут совершить социальные категории граждан: учащиеся и воспитанники образовательных организаций, люди, получающие страховые пенсии, многодетные семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда, а также участники СВО и члены их семей.
От общей стоимости путевки им необходимо будет заплатить всего треть.
Для путешественников подготовлено девять туров, в том числе и инклюзивный — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники программы льготного туризма посетят мемориальный комплекс В. П. Астафьева, Красноярскую ГЭС, национальный парк «Красноярские Столбы», города Енисейск и Сосновоборск, музей-заповедник «Шушенское» и национальный парк «Шушенский Бор», Саяно-Шушенскую ГЭС, Баджейские пещеры и другие достопримечательности края. Туристов также ждут мастер-классы по народно-прикладному творчеству, этно-музыке, резьбе по дереву.
В агентстве по туризму Красноярского края отметили, что всего данной программой смогут воспользоваться три тысячи жителей региона.
В первые льготные путешествия жители края отправятся в июле.
Напомним, программа поддержки представителей туротрасли на организацию льготных путешествий в Красноярском крае действует уже несколько лет. За последние три года в льготные туры по региону съездили более 6 тысяч жителей. Развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».