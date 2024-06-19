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Красноярцы смогут поехать в льготные путешествия по родному краю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовала программа социального туризма.

Источник: НИА Красноярск

В рамках нее туристические поездки смогут совершить социальные категории граждан: учащиеся и воспитанники образовательных организаций, люди, получающие страховые пенсии, многодетные семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда, а также участники СВО и члены их семей.

От общей стоимости путевки им необходимо будет заплатить всего треть.

Для путешественников подготовлено девять туров, в том числе и инклюзивный — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники программы льготного туризма посетят мемориальный комплекс В. П. Астафьева, Красноярскую ГЭС, национальный парк «Красноярские Столбы», города Енисейск и Сосновоборск, музей-заповедник «Шушенское» и национальный парк «Шушенский Бор», Саяно-Шушенскую ГЭС, Баджейские пещеры и другие достопримечательности края. Туристов также ждут мастер-классы по народно-прикладному творчеству, этно-музыке, резьбе по дереву.

Организациями таких туров будут заниматься 7 компаний: центр туризма и обучения «Спутник», «Открытый мир», «Меридиан», «Клуб путешествий “Дюла-тур”, “Альтамира”, “Мана-тур” и “Альянс-тур”. Все путешествия включают проезд, размещение, питание, культурно-познавательную программу. За путевкой можно обращаться напрямую к туроператорам.

В агентстве по туризму Красноярского края отметили, что всего данной программой смогут воспользоваться три тысячи жителей региона.

В первые льготные путешествия жители края отправятся в июле.

Напомним, программа поддержки представителей туротрасли на организацию льготных путешествий в Красноярском крае действует уже несколько лет. За последние три года в льготные туры по региону съездили более 6 тысяч жителей. Развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

туризм и отдых