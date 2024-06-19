Стало известно, где в последний раз видели убитую в Кузбассе девочку

Последний раз пропавшую в Кузбассе 12-летнюю девочку видели в магазине в городе Топки. Около 10 утра она вышла из дома и пошла к лучшей подруге, стало известно корреспонденту kuzbass.aif.ru.В районе 14 часов девочка ушла из гостей, после чего попала на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. Дальше её след потерялся. На следующий день, сегодня, 19 июня, тело ребёнка с признаками насильственной смерти было найдено возле заброшенного здания. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СКР.