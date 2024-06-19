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Очереди машин на границе Беларуси и ЕС не уменьшаются

Больше всего фур находится на белорусско-литовской границе, а самая большая очередь из легковушек — на границе с Польшей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Очереди на границе Беларуси и Европейского союза не уменьшаются: въезда в ЕС ожидают около 2400 транспортных средств, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Так, по состоянию на 10:00 среды на границе стоят 1890 большегрузных автомобилей.

Меньше всего фур за сутки приняли в литовском «Мядининкае» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), его контрольные службы оформили лишь 19% транспорта от нормы.

Польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи») пропустил 61% большегрузов.

Въезда в Латвию через «Патерниеки» («Григоровщина») ждут 650 фур. За сутки сотрудники этого погранперехода оформили только половину транспорта от нормы.

Очереди легковушек есть в сторону Литвы и Польши: перед «Тересполем» («Брест») стоят 300 авто, «Мядининкаем» и «Шальчининкаем» («Бенякони») — 110 и 70 соответственно.

Кроме того, ждут въезда на польскую территорию (в «Бресте») 10 автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на границе Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС