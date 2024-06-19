Очереди машин на границе Беларуси и ЕС не уменьшаются

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Очереди на границе Беларуси и Европейского союза не уменьшаются: въезда в ЕС ожидают около 2400 транспортных средств, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
Так, по состоянию на 10:00 среды на границе стоят 1890 большегрузных автомобилей.
Меньше всего фур за сутки приняли в литовском «Мядининкае» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), его контрольные службы оформили лишь 19% транспорта от нормы.
Польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи») пропустил 61% большегрузов.
Въезда в Латвию через «Патерниеки» («Григоровщина») ждут 650 фур. За сутки сотрудники этого погранперехода оформили только половину транспорта от нормы.
Очереди легковушек есть в сторону Литвы и Польши: перед «Тересполем» («Брест») стоят 300 авто, «Мядининкаем» и «Шальчининкаем» («Бенякони») — 110 и 70 соответственно.
Кроме того, ждут въезда на польскую территорию (в «Бресте») 10 автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на границе Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.