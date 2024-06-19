Собянин назвал основные задачи развития системы социальной защиты Москвы

«Различными видами помощи пользуются около 4,5 миллиона москвичей — каждый третий житель нашего города», — заявил Собянин.
Значительные изменения произошли в системе назначений социальных выплат в январе 2024 года. Начало свою работу учреждение «Социальное казначейство», являющееся единым центром обработки заявок на предоставление мер поддержки для всех категорий москвичей.
В этом учреждении принимаются решения по назначению 94 различных льгот, пособий и выплат. За первые пять месяцев работы специалисты обработали свыше 1,3 миллиона обращений. Жители могут получить консультации в едином контакт-центре с функцией обратного звонка, а также воспользоваться видеосвязью для общения со специалистом.
Дополнительно на базе центров «Мои документы» открыты 12 окружных клиентских офисов с удобным расписанием работы.
Перевод услуг в электронный формат и создание центра «Социальное казначейство» позволили сократить сроки принятия решений о назначении мер поддержки в два раза. Число необоснованных отказов и других ошибок при оказании помощи жителям Москвы значительно уменьшилось.
Ранее Сергей Собянин сообщил о масштабных планах сотрудничества Москвы и Пекина.