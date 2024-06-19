Собянин назвал основные задачи развития системы социальной защиты Москвы

В этом учреждении принимаются решения по назначению 94 различных льгот, пособий и выплат. За первые пять месяцев работы специалисты обработали свыше 1,3 миллиона обращений. Жители могут получить консультации в едином контакт-центре с функцией обратного звонка, а также воспользоваться видеосвязью для общения со специалистом.