Капремонт в омской школе № 3 может завершиться уже в сентябре

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил школу № 3, где ведутся работы по капремонту. Окончание ремонтных работ переносили несколько раз.
Глава региона отметил, что главная задача — открытие школы к 1 сентября 2024 года, чтобы ученики школы вновь могли сесть за парты.
«Работы еще очень много, особенно в части благоустройства школьного двора», — отметил Виталий Хоценко.
Предприятие «ОНИИП» взяло шефство над школой. Директор Владимир Березовский выразил желание помочь школе.
Виталий Хоценко в будущем планирует снова посетить школу.