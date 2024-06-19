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Капремонт в омской школе № 3 может завершиться уже в сентябре

Срок окончания работ неоднократно переносился.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил школу № 3, где ведутся работы по капремонту. Окончание ремонтных работ переносили несколько раз.

Глава региона отметил, что главная задача — открытие школы к 1 сентября 2024 года, чтобы ученики школы вновь могли сесть за парты.

«Работы еще очень много, особенно в части благоустройства школьного двора», — отметил Виталий Хоценко.

Предприятие «ОНИИП» взяло шефство над школой. Директор Владимир Березовский выразил желание помочь школе.

Виталий Хоценко в будущем планирует снова посетить школу.

образование