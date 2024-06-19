Красноярцев пригласили проверить авто на экологичность

20 июня на парковке острова Татышев с помощью газонализатора и дымомера замерят выбросы машин. Любой желающий сможет проверить свой автомобиль.
«Тем, чей автомобиль не покажет превышения по выбросам, выдадут наклейку о прохождении экологической проверки. Если превышения будут зафиксированы, автовладельцу будут даны рекомендации по их устранению», — уточнили в Минэкoлогии.
Локация по проверке будет работать с 10:00 до 14:00. Позже замерять транспортные выбросы начнут и в других местах города. О точном адресе и времени проведения акции министерство эколoгии будет публиковать информацию за день до события.
Проверки реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».