Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев пригласили проверить авто на экологичность

О начале акции сообщили в пресс-службе Минэкологии края.

Источник: РИА "Новости"

20 июня на парковке острова Татышев с помощью газонализатора и дымомера замерят выбросы машин. Любой желающий сможет проверить свой автомобиль.

«Тем, чей автомобиль не покажет превышения по выбросам, выдадут наклейку о прохождении экологической проверки. Если превышения будут зафиксированы, автовладельцу будут даны рекомендации по их устранению», — уточнили в Минэкoлогии.

Локация по проверке будет работать с 10:00 до 14:00. Позже замерять транспортные выбросы начнут и в других местах города. О точном адресе и времени проведения акции министерство эколoгии будет публиковать информацию за день до события.

Проверки реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

экология