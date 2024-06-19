В Петербурге выпускник Суворовского училища набрал 300 баллов за ЕГЭ

Андрея Кузьмина поздравили и вручили ему документ об окончании обучения. Аттестаты сегодня получают в том числе суворовцы, нахимовцы, кронштадтские кадеты и воспитанницы Пансиона Минобороны. За церемонией выпуска наблюдает замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.