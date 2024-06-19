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В Петербурге выпускник Суворовского училища набрал 300 баллов за ЕГЭ

Выпускник Петербургского суворовского военного училища Андрей Кузьмин набрал 300 баллов на ЕГЭ. Он стал единственным в городе школьником, который получил максимальную оценку по трем предметам.

Об этом объявили во время церемонии вручения аттестатов выпускникам военных училищ на Дворцовой площади 19 июня.

Андрея Кузьмина поздравили и вручили ему документ об окончании обучения. Аттестаты сегодня получают в том числе суворовцы, нахимовцы, кронштадтские кадеты и воспитанницы Пансиона Минобороны. За церемонией выпуска наблюдает замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Ранее стали известны результаты экзаменов по русскому языку и математике. По профильной математике в Петербурге резко выросло число стобалльников — до 97.

образование