В Петербурге выпускник Суворовского училища набрал 300 баллов за ЕГЭ

Об этом объявили во время церемонии вручения аттестатов выпускникам военных училищ на Дворцовой площади 19 июня.
Андрея Кузьмина поздравили и вручили ему документ об окончании обучения. Аттестаты сегодня получают в том числе суворовцы, нахимовцы, кронштадтские кадеты и воспитанницы Пансиона Минобороны. За церемонией выпуска наблюдает замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
Ранее стали известны результаты экзаменов по русскому языку и математике. По профильной математике в Петербурге резко выросло число стобалльников — до 97.