Всероссийская ярмарка вакансий впервые пройдёт в Хабаровском крае

Отметим, что всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. С программой мероприятий, а также с площадками его проведения можно ознакомиться по ссылке .