Всероссийская ярмарка вакансий впервые пройдёт в Хабаровском крае

Студентов и выпускников образовательных учреждений Хабаровского края, желающих устроиться на работу, приглашают посетить федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие развернёт свои площадки в крупных населённых пунктах региона 28 июня в 10:00.
По информации пресс-службы министерства образования Хабаровского края, на ярмарке свои вакансии представят предприятия, испытывающие значительную кадровую потребность. У посетителей мероприятия будет возможность также узнать о карьерных возможностях в организациях, условия трудоустройства.
В рамках ярмарки вакансий можно будет пройти мастер-классы по составлению резюме и поучаствовать в деловых играх «Собеседование с работодателем». Кроме того, в Хабаровске на площадке ярмарки организуют консультации для выпускников школ о программах обучения и условиях поступления в учебные заведения среднего профобразования.
Отметим, что всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. С программой мероприятий, а также с площадками его проведения можно ознакомиться по ссылке.