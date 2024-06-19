Семь улиц красноярского Солнечного останутся без холодной воды 20 июня

Так, 20 июня с 9:00 и до 18:00 будет приостановлена подача холодной воды по заявке специализированного застройщика «Альфа» для технологического присоединения новых домов на пр. 60 лет образования СССР.
Воды временно не будет по адресам:
- пр. 60 лет образования СССР, 42, 42а, 43,43/2,43/3, 50,50а, 52, 54,54а, 56,58,58а 58 г, 58д, 58ж, 60, 60а, 61, 62,62а, 62д, 64,66, 75, 75а;
- ул. Соколовская, 52,54,54а, 56, 58,60,70, 70а, 72,72а, 74, 76, 76а, 78,80,80а;
- ул. 40 лет Победы, 33,35, 37,37а, 39,41;
- ул. Светлова, 31,33,35,36, 38,40,42,44;
- ул. Ольховая, 2б, 4, 6, 8,10, 12, 14, 21;
- ул. Сретенская, 35;
- мкр. Нанжуль-Солнечный.
Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды для санитарных нужд.
Подвоз питьевой воды 20 июня будет организован с 13:00 до 16:00 часов по двум маршрутам.
Информацию о месте нахождения водовозки жители могут получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону: 211−39−63.