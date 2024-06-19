Фестиваль «Мороженое и сладости» стартует в Москве

«В столице стартует самый летний фестиваль — “Мороженое и сладости”, который приглашает гостей фестивальной площадки вспомнить популярные рецепты наиболее любимых с детства лакомств и попробовать новые. В этом году праздник вкуса проходит в рамках проекта “Лето в Москве”. Событие традиционно объединяет производителей и любителей самых разнообразных сладостей и десертов. Москвичи и туристы, прогуливаясь по Тверскому бульвару, могут выбрать оригинальные виды варенья, необычное мороженое и сорбет, а также и сахарную вату. На прилавках, как всегда, есть мармелад, конфитюры и разнообразные чаи», — говорится в сообщении.
В оргкомитете добавили, что москвичи смогут попробовать мороженое, приготовленное по советским рецептам. Кроме того, запланированы кулинарные шоу.
«Для гостей площадки повара будут варить клубничное варенье с оладьями, абрикосовое варенье с косточкой, а также изысканное и ценимое во все времена варенье из черешни. Самостоятельно создавать самые необычные сладости и посвященные им предметы искусства посетители фестиваля смогут в специальной арт-студии на Тверском бульваре. Здесь под руководством опытных преподавателей гости приготовят мороженое в стиле поп-арт, десерт в технике повторяющихся узоров и яркое эскимо», — говорится в сообщении.
На площадке также пройдут различные мастер-классы, добавили в оргкомитете.