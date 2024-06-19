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Танцы, фитнес, медитация. Ташкентцев пригласили на фестиваль здорового образа жизни. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте пройдет интересный фестиваль, посвященный здоровому образу жизни и фитнесу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации городского хокимията, участников фестиваля ждут:

  • мастер-классы по йоге и пилатесу, фитнес-спорту и танцам;
  • интересные лекции о здоровом питании, выборе правильного спортивного инвентаря и активном образе жизни;
  • «Аюрведа» — знакомство с простыми способами восстановления здоровья, ароматерапией, фитотерапией;
  • обучение методам снятия стресса — массажу, дыхательной гимнастике, медитации, красоте мысли;
  • флешмоб, на котором участники публично станцуют зумбу;
  • анимация для детей.

Фестиваль пройдет 22 июня в Национальном парке с 17:00 до 21:00. Вход свободный.