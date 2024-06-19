Танцы, фитнес, медитация. Ташкентцев пригласили на фестиваль здорового образа жизни. Видео

По информации городского хокимията, участников фестиваля ждут:
- мастер-классы по йоге и пилатесу, фитнес-спорту и танцам;
- интересные лекции о здоровом питании, выборе правильного спортивного инвентаря и активном образе жизни;
- «Аюрведа» — знакомство с простыми способами восстановления здоровья, ароматерапией, фитотерапией;
- обучение методам снятия стресса — массажу, дыхательной гимнастике, медитации, красоте мысли;
- флешмоб, на котором участники публично станцуют зумбу;
- анимация для детей.
Фестиваль пройдет 22 июня в Национальном парке с 17:00 до 21:00. Вход свободный.