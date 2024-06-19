В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ еще по трем предметам

ЕГЭ по информатике в этом году сдавали 2688 человек, 3 получили 100 баллов — 2 выпускника из физико-математической школы СФУ и 1 из зеленогорского лицея № 174. 6 ребятам до высшего результата не хватило 2 баллов, более 80 баллов за работу получили 267 человек.