В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ еще по трем предметам

Физику в этом году сдавали 1761 человек, 12 написали экзамен на 100 баллов, при этом 7 из них — это выпускники физико-математической школы СФУ.
2 девочки, получивших высший балл, ранее сдали на 100 баллов еще и ЕГЭ по русскому языку. Это выпускница физматшколы СФУ Ольга Еловых и выпускница Говорковской школы Богучанского района Мария Чащина. Обе хотят поступить в столичные вузы на факультет нефтегазового дела, а после получения диплома планируют вернуться в Красноярский край и работать инженерами.
Также среди стобалльников по физике — выпускник из Новосёловского района и 3 ребят из Красноярска. На 98 баллов ЕГЭ по этому предмету написали 14 человек, на 96 — 22, свыше 80 баллов за работу получили 229 человек.
ЕГЭ по информатике в этом году сдавали 2688 человек, 3 получили 100 баллов — 2 выпускника из физико-математической школы СФУ и 1 из зеленогорского лицея № 174. 6 ребятам до высшего результата не хватило 2 баллов, более 80 баллов за работу получили 267 человек.
Напомним, всего в Красноярском крае известны результаты ЕГЭ по 8 предметам — русскому языку, профильной и базовой математике, географии, литературе, химии, обществознанию, физике и информатике. На 100 баллов экзамены написал 151 человек, из них 5 выпускниц за 2 ЕГЭ получили 200 баллов.
Сейчас продолжается резервный срок сдачи экзаменов. Сегодня ребята пишут ЕГЭ по биологии, информатике и иностранным языкам.