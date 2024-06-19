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В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ еще по трем предметам

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по физике, информатике и обществознанию, сообщает минобр региона.

Источник: РИА "Новости"

Физику в этом году сдавали 1761 человек, 12 написали экзамен на 100 баллов, при этом 7 из них — это выпускники физико-математической школы СФУ.

2 девочки, получивших высший балл, ранее сдали на 100 баллов еще и ЕГЭ по русскому языку. Это выпускница физматшколы СФУ Ольга Еловых и выпускница Говорковской школы Богучанского района Мария Чащина. Обе хотят поступить в столичные вузы на факультет нефтегазового дела, а после получения диплома планируют вернуться в Красноярский край и работать инженерами.

Также среди стобалльников по физике — выпускник из Новосёловского района и 3 ребят из Красноярска. На 98 баллов ЕГЭ по этому предмету написали 14 человек, на 96 — 22, свыше 80 баллов за работу получили 229 человек.

ЕГЭ по информатике в этом году сдавали 2688 человек, 3 получили 100 баллов — 2 выпускника из физико-математической школы СФУ и 1 из зеленогорского лицея № 174. 6 ребятам до высшего результата не хватило 2 баллов, более 80 баллов за работу получили 267 человек.

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 5287 человек. На 100 баллов не написал никто, 3 человека получили 98 баллов, 4 — 96. На высокие баллы (свыше 80) экзамен написали 163 участника.

Напомним, всего в Красноярском крае известны результаты ЕГЭ по 8 предметам — русскому языку, профильной и базовой математике, географии, литературе, химии, обществознанию, физике и информатике. На 100 баллов экзамены написал 151 человек, из них 5 выпускниц за 2 ЕГЭ получили 200 баллов.

Сейчас продолжается резервный срок сдачи экзаменов. Сегодня ребята пишут ЕГЭ по биологии, информатике и иностранным языкам.

образование