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Воронежцев чаще стали не пропускать за рубеж по загранпаспортам

Полиция рассказала, почему воронежцев чаще стали не пропускать за рубеж по их заграничным паспортам с последующим их изъятием. В летний сезон отпусков и связанное с этим увеличение пассажиропотока в другие страны, это особенно актуально.

Как выяснилось, факты признания загранпаспортом недействительными стали возникать из-за допущенных в написании фамилии (либо имени, отчества, пола, даты рождения) ошибок.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области извинились, за доставленные неудобства, но отметили, что вина в возникающих сложностях лежит на обеих сторонах:

— Да, подобные вещи возникают из-за ошибок наших сотрудников, но вину граждан, получивших паспорта и не проверивших их, тоже исключать не стоит. Также из-за технических сбоев в работе информационных систем были случаи допущения ошибок в формировании машиночитаемой строки.

Воронежцев, которые собираются в отпуск за границу (тем более, если они успели приобрести путевки) просят самостоятельно проверить свои загранники на корректность внесенных данных. В случае, если будут обнаружены ошибки, гражданам следует обратиться в подразделения по вопросам миграции. Там паспорта заменят в установленном порядке и снова платить госпошлину не придется.