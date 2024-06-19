Воронежцев чаще стали не пропускать за рубеж по загранпаспортам

Как выяснилось, факты признания загранпаспортом недействительными стали возникать из-за допущенных в написании фамилии (либо имени, отчества, пола, даты рождения) ошибок.
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области извинились, за доставленные неудобства, но отметили, что вина в возникающих сложностях лежит на обеих сторонах:
— Да, подобные вещи возникают из-за ошибок наших сотрудников, но вину граждан, получивших паспорта и не проверивших их, тоже исключать не стоит. Также из-за технических сбоев в работе информационных систем были случаи допущения ошибок в формировании машиночитаемой строки.
Воронежцев, которые собираются в отпуск за границу (тем более, если они успели приобрести путевки) просят самостоятельно проверить свои загранники на корректность внесенных данных. В случае, если будут обнаружены ошибки, гражданам следует обратиться в подразделения по вопросам миграции. Там паспорта заменят в установленном порядке и снова платить госпошлину не придется.