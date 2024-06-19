Воронежцев чаще стали не пропускать за рубеж по загранпаспортам

Воронежцев, которые собираются в отпуск за границу (тем более, если они успели приобрести путевки) просят самостоятельно проверить свои загранники на корректность внесенных данных. В случае, если будут обнаружены ошибки, гражданам следует обратиться в подразделения по вопросам миграции. Там паспорта заменят в установленном порядке и снова платить госпошлину не придется.