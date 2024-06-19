В Антикоре Казахстана рассказали о систематических коррупционных рисках в сфере спорта

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Во исполнение поручений главы государства Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта высших достижений, сообщил 19 июня на брифинге официальный представитель госоргана.
Так, Агентством вскрыты системные коррупционные риски в сфере спорта по результатам проведенного ими анализа и определены причины, приводящие к неэффективному расходованию госсредств:
1) Дисбаланс между финансированием спорта «высших достижений» и «массового» спорта.
В 2023 году финансирование спорта высших достижений составило в 9 раз больше, чем на массовый спорт.
2) Непрозрачность финансирования.
Антикор также установил системные факты начисления «мертвым душам», двойного финансирования (подушевое финансирование выделено на воспитанников ДЮСШ), закупа услуг турфирм по цене выше фактической, подделки дипломов о высшем спортивном образовании.
3) Неверная правоприменительная практика. Она привела к тому, что спорторганизации производят доплаты за победы по незарегистрированным спортивным дисциплинам. Такой подход мотивирует развивать неолимпийские и нераспространенные виды, где завоевать победу легче.
4) Спортсооружения продаются и передаются на не выгодных для государства условиях, а затем эти же объекты арендуются у новых собственников.
5) Уполномоченный орган выделяет средства на несуществующий штат подведомственной организации, а затем экономию направляет на закуп из одного источника, при этом указывает на срочность в связи со спортивными мероприятиями. Между тем срок международных игр известен как минимум за год.
6) Неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов денежных средств.
За последние 6 лет на финансирование только 18-ти футбольных клубов выделено более 200 млрд тенге.
Вместе с тем при таких затратах Казахстан в мировом рейтинге FIFA занимает низкие позиции.
Антикор привел данные: самым дорогим клубом является ФК «Астана», получившим от АО «Самрук-Қазына» спонсорскую помощь — 50,1 млрд тенге, затем хоккейный клуб «Барыс» — 48,9 млрд тенге.
Целевое назначение денег — поддержка и стимулирование спорта.
Вместе с тем большая часть средств, сообщает Антикор, затрачена на фонд оплаты труда, единовременные выплаты, трансфер, агентские соглашения. Освоение этих средств происходит в условиях высоких коррупционных рисков, констатирует ведомство.
Ввиду отсутствия собственной инфраструктуры, многомиллионные средства клубы ежегодно тратят на аренду полей и ледовых катков.
Антикор, указывает его официальный представитель, разработало рекомендации. Основные из них: пересмотр приоритетов финансирования с уклоном на детский и массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры, централизация финансирования, внедрение цифровизации (сейчас все на бумаге), а также исключение закупа из одного источника.
По итогам анализа Антикор предложил министерству туризма и спорта комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта.