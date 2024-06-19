Суд не выпустил из СИЗО гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области»

Отмечается, что 19 июня 2024 года областным судом были рассмотрены апелляции адвокатов с просьбой отменить постановление, в котором Заельцовский районный суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа текущего года.
По версии следствия, директора коммерческих организация дали взятку в размере 9,5 млн руб. Кроме этого, они оплатили счета СМИ за размещение положительных публикаций о Зырянове и проведении кинофестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что главу АО «Корпорация развития Новосибирской области» Зырянова задержали за крупную взятку. Свою вину он не признает и отмечает, что против него сфабриковали уголовное дело.