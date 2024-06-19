Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не выпустил из СИЗО гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области»

Генерального директора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова не стали выпускать из СИЗО.

Источник: AP 2023

Отмечается, что 19 июня 2024 года областным судом были рассмотрены апелляции адвокатов с просьбой отменить постановление, в котором Заельцовский районный суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа текущего года.

По версии следствия, директора коммерческих организация дали взятку в размере 9,5 млн руб. Кроме этого, они оплатили счета СМИ за размещение положительных публикаций о Зырянове и проведении кинофестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что главу АО «Корпорация развития Новосибирской области» Зырянова задержали за крупную взятку. Свою вину он не признает и отмечает, что против него сфабриковали уголовное дело.