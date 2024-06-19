Суд признал омскую организацию экстремистской и запретил её деятельность

Областной суд рассмотрел исковое заявление регионального прокурора о признании общественной организации «Омское гражданское объединение»* экстремистской и запрете её деятельности на территории России.
Судом было установлено, что организация «Омское Гражданское Объединение»* (была создана в июле 2021 года) действует без государственной регистрации.
«Генеральной прокуратурой РФ по результатам мониторинга сети Интернет неоднократно выявлялись информационные ресурсы организации, содержащие материалы и недостоверную информацию относительно СВО. Члены организации неоднократно привлекались к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции, за публичную демонстрацию в социальных сетях нацистской символики. Члены данной организации подвергнуты и уголовному преследованию», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Суд принял решение иск удовлетворить, признать организацию «Омское Гражданское Объединение»* экстремистской, запретить её деятельность на территории РФ. Что касается запрета деятельности, то эта мера подлежит немедленному исполнению. В законную силу решение суда ещё не вступило.
*Омское Гражданское Объединение — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.