Суд признал омскую организацию экстремистской и запретил её деятельность

«Генеральной прокуратурой РФ по результатам мониторинга сети Интернет неоднократно выявлялись информационные ресурсы организации, содержащие материалы и недостоверную информацию относительно СВО. Члены организации неоднократно привлекались к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции, за публичную демонстрацию в социальных сетях нацистской символики. Члены данной организации подвергнуты и уголовному преследованию», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.