30 обращений от горожан о последствиях ливня поступило в мэрию

Городские службы завершают ликвидацию последствий вчерашнего ливня. Большинство уже устранено.
В МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» рассказали о наиболее крупных разрушениях, причиненных непогодой.
Столб электросвещения упал на дорогу на ул. Рябиновой в Октябрьском районе, оборваны электропровода на улицах Первомайской, Брюсова, Чапаева, 2-й Марата, Центральной в Первомайском районе.
В Заельцовском районе на ул. Бестужева дерево упало на ЛЭП.
Откачивать воду пришлось во дворе по ул. Калинина в Заельцовском райне на ул. Ошанина в Первомайском. Там же пришлось вытаскивать из лужи автомобиль «Хонда».
17 обращений новосибирцев касались упавших веток и деревьев.
Ранее «Прецедент» писал: третьи сутки сидят без света жители села Новолуговое в Новосибирской области.
Екатерина СОСНИНА.