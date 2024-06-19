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30 обращений от горожан о последствиях ливня поступило в мэрию

Вчерашний ливень оборвал 8 линий электропередач, повалил 17 деревьев. В общей сложности 30 обращений от горожан о последствиях стихии поступило в мэрию.

Источник: Соцсети

Городские службы завершают ликвидацию последствий вчерашнего ливня. Большинство уже устранено.

В МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» рассказали о наиболее крупных разрушениях, причиненных непогодой.

Столб электросвещения упал на дорогу на ул. Рябиновой в Октябрьском районе, оборваны электропровода на улицах Первомайской, Брюсова, Чапаева, 2-й Марата, Центральной в Первомайском районе.

В Заельцовском районе на ул. Бестужева дерево упало на ЛЭП.

В городе зафиксировано пять подтоплений дорог: по ул. Громова в Кировском районе, ул. Севастьянова в Ленинском, в районе ТЦ «Аура» и перед железнодорожным мостом.

Откачивать воду пришлось во дворе по ул. Калинина в Заельцовском райне на ул. Ошанина в Первомайском. Там же пришлось вытаскивать из лужи автомобиль «Хонда».

17 обращений новосибирцев касались упавших веток и деревьев.

Ранее «Прецедент» писал: третьи сутки сидят без света жители села Новолуговое в Новосибирской области.

Екатерина СОСНИНА.