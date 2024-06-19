30 обращений от горожан о последствиях ливня поступило в мэрию

В МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» рассказали о наиболее крупных разрушениях, причиненных непогодой.

Столб электросвещения упал на дорогу на ул. Рябиновой в Октябрьском районе, оборваны электропровода на улицах Первомайской, Брюсова, Чапаева, 2-й Марата, Центральной в Первомайском районе.

В Заельцовском районе на ул. Бестужева дерево упало на ЛЭП.

В городе зафиксировано пять подтоплений дорог: по ул. Громова в Кировском районе, ул. Севастьянова в Ленинском, в районе ТЦ «Аура» и перед железнодорожным мостом.