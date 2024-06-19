В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка

Развожаев внес соответствующий законопроект совместно с депутатами и председателем Законодательного Собрания Севастополя Владимиром Немцевым. Проект рассмотрят на ближайшей сессии. Суть поправки состоит в том, что появляется выбор: в качестве альтернативы выделенному земельному участку можно выбрать компенсацию в 1 миллион рублей. Люди сами могут решить, необходим им непосредственно участок либо же они готовы получить взамен деньги.