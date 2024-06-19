В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка

«Теперь участники СВО, многодетные семьи, репрессированные граждане, чернобыльцы, те, кому по законам Севастополя 720-ЗС, 269-ЗС предоставляются бесплатно земельные участки, смогут получить взамен земельного участка выплату», — написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев внес соответствующий законопроект совместно с депутатами и председателем Законодательного Собрания Севастополя Владимиром Немцевым. Проект рассмотрят на ближайшей сессии. Суть поправки состоит в том, что появляется выбор: в качестве альтернативы выделенному земельному участку можно выбрать компенсацию в 1 миллион рублей. Люди сами могут решить, необходим им непосредственно участок либо же они готовы получить взамен деньги.
По словам губернатора, этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с семьями военнослужащих и многодетными севастопольцами. Тогда многие интересовались возможностью получить денежную компенсацию.
«️Люди смогут начать обращаться за выплатой, как только закон вступит в силу. В настоящее время мы уже зарезервировали в резервном фонде правительства 100 миллионов рублей и будем продолжать работу над поиском дополнительного источника финансирования на эту меру поддержки», — проинформировал он.