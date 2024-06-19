В Новосибирске назвали самые опасные места, где постоянно тонут люди

В Новосибирской области с начала летнего сезона утонули десять человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила в своем паблике администрация города.
— Самые опасные места в Новосибирске, где чаще всего случаются трагедии: котлован Горский в Кировском районе, котлован Юго-Западного жилмассива в Ленинском районе, берег реки Ини в Первомайском районе, береговая линия Новосибирского водохранилища за пределами пляжей парка «У моря Обского» в Советском районе, места отдыха на Бердском заливе и реке Берди, — подчеркнули в мэрии.
Администрация настоятельно рекомендует новосибирцам купаться только в специально оборудованных для этого местах.
— Купаться можно на 13 пляжах. 10 из них — общественные. 6 находятся в Новосибирске, два в Бердске, один в Кольцово и еще один в Тогучинском районе, — рассказали в ведомстве.
Спасатели также напомнили, что по НСО есть больше 400 мест, где купаться запрещено.
Ранее мы писали, что за время аномальной жары в Новосибирске произошло сразу несколько трагедий на воде.