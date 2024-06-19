Убийца 12-летней девочки из Кузбасса более 30 лет сидит по тюрьмам

Подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области оказался 49-летний безработный Андрей Быков. В 2018 году в Топках он уже был осуждён за убийство женщины, которая ударила его ведром по голове и обругала. После совершения преступления Быков сбежал, но позже вернулся, чтобы закопать тело. Тогда его задержали, осудили, однако из колонии он вышел досрочно. Предварительно установлено, что в этот раз Быков также вернулся на место преступления. Корреспонденту kuzbass.aif.ru стало известно, что подозреваемый сидит по тюрьмам с 1991 года. Перерывы в его 33-летнем «стаже» небольшие — 2−4 месяца. После последней отсидки он вышел по УДО.