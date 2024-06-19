Худые, аж виден позвоночник: в Балаклаве дельфины страдают от загадочной болезни

В Черном море у берегов Севастополя довольно часто можно встретить дельфинов — белобочек, афалин и азовок (морских свиней).
В начале лета азовки обычно обзаводятся потомством. И крымские зоозащитники рассказали, что в Балаклаве больше половины всех морских свиней, которых им удалось увидеть — это молодняк до года.
«Беспокоит, что у значительной части животных встречаются признаки истощения. Некоторые азовки истощены настолько, что визуально определяются их позвоночники. Также у части сфотографированных особей есть кожные поражения, травмы, встречаются язвенные поражения», — сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Пока исследователи только выясняют, какой загадочной болезнью страдают млекопитающие. Но дают довольно мрачные прогнозы, предсказывая массовую гибель добродушных обитателей морских глубин.
«Это наводит мысль о возможном пике выбросов на берег больных особей в ближайшее время», — поделились своими дурными предчувствиями сотрудники Центра.
Зоозащитники только в этом году, с 1 января по 28 апреля, уже зафиксировали 226 выбросов китообразных. Больше половины всех погибших дельфинов — морские свиньи.
Чаще всего бедолаг находят на побережье Севастополя, в Сакском районе, Евпатории и Феодосии.
Самые распространенные причины гибели млекопитающих истощение, тяжелая патология, прилов в рыболовные сети.
Часть дельфинов погибает в «младенчестве», возможно, поэтому дельфины иногда решаются на «похищение» чужих детенышей.
Уникальный случай «киднеппинга», когда белобочка пыталась «украсть» малыша у азовки, исследователи Центра «Безмятежное Море» совсем недавно наблюдали у берегов Балаклавы.
Ведь дельфины, как и люди, очень тяжело переживают потерю детей. В Крыму даже сняли видео, как в Черном море мама-дельфин горюет по погибшему малышу.