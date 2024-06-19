Горсуд Петербурга рассмотрит апелляцию на приговор режиссеру Всеволоду Королеву

Напомним, что 20 марта Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор 36-летнему режиссеру-документалисту, философу и активисту Всеволоду Королеву. Он получил три года колонии общего режима по делу о распространении «фейков об армии» за публикацию двух постов в социальной сети «ВКонтакте» о событиях в Буче, Донецке и Бородянке весной 2022 года после введения туда войск российской армии. Господин Королев сможет выйти из колонии уже через пять месяцев — с учетом срока, проведенного в СИЗО.