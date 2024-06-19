Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горсуд Петербурга рассмотрит апелляцию на приговор режиссеру Всеволоду Королеву

Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению апелляцию на приговор режиссеру Всеволоду Королеву, осужденному за публичное распространение заведомо ложной информации об армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» 2-й части статьи 207.3 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

Как следует из карточки дела, 13 июня материалы дела передали судье Татьяне Ялцевич, заседание назначено на 2 июля текущего года.

Напомним, что 20 марта Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор 36-летнему режиссеру-документалисту, философу и активисту Всеволоду Королеву. Он получил три года колонии общего режима по делу о распространении «фейков об армии» за публикацию двух постов в социальной сети «ВКонтакте» о событиях в Буче, Донецке и Бородянке весной 2022 года после введения туда войск российской армии. Господин Королев сможет выйти из колонии уже через пять месяцев — с учетом срока, проведенного в СИЗО.