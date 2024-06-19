Стало известно, как будет выглядеть сцена «Алых парусов»

Высота сценического комплекса составит 23 метра, а ширина рабочей поверхности — 56 метров. Отличительной чертой конструкции станут мультимедийные экраны общей площадью 1000 кв.м.
Руководитель конструкторского отдела Егор Горюнов подчеркнул, что при проектировании учитывались климатические особенности Северной столицы. Сцена способна выдерживать ветровую нагрузку до 17 м/с. Для её создания использовано более 3 тонн металла, а общий вес декораций достигает 10 тонн.
Художник концертной части праздника Николай Орлов отметил, что в этом году сценический комплекс отличается уникальной конструкцией и дизайном. Впервые будет применено волнообразное нелинейное расположение видеоэкранов, что придаст сцене сходство с деревом — с кроной, стволом и корнями. Это подчеркнет режиссерскую интерпретацию темы «Семья».