Стало известно, как будет выглядеть сцена «Алых парусов»

Художник концертной части праздника Николай Орлов отметил, что в этом году сценический комплекс отличается уникальной конструкцией и дизайном. Впервые будет применено волнообразное нелинейное расположение видеоэкранов, что придаст сцене сходство с деревом — с кроной, стволом и корнями. Это подчеркнет режиссерскую интерпретацию темы «Семья».