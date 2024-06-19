В Перми открылся музей странных вещей

В Перми открылся музей необычных вещей. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе пермской общественной организации «Территория семьи».
В офисе организации, который находится по адресу ул. Елькина, 45 открылся новый музей. В нем работники центра в течение всего года собирали необычные вещи, которые пермяки жертвовали на благотворительность.
«Иногда нам жертвуют вещи, которые явно никак не помогут семьям, например, одежду времен СССР, сломанную скрипку или старую вафельницу. В рамках социального проекта пришла идея создать импровизированный музей. И с помощью этих вещей показать, какие предметы не стоит жертвовать на благотворительность» — поделилась руководитель «Территории семьи» Анна Зуева.
У каждой необычной вещи есть своя история. Мы объединили их и создали отдельную экспозицию.
Импровизированный музей посетить может каждый желающий каждую среду и пятницу до конца июля с 11 до 17 часов.