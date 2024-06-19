В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов

Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе — набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком.