Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов

Врачи больницы в Ростове-на-Дону собрали коллекцию инородных предметов.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь — коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы № 20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области.

«Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы № 20 за десять лет», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы № 20 Игорь Шитиков.

По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов.

Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе — набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком.

Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.

медицина