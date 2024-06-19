В Ростове-на-Дону собрали коллекцию предметов, извлеченных из пациентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Набор фломастеров и игрушечная мышь — коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов за последние десять лет, собрали врачи больницы № 20 Ростова-на-Дону, сообщает минздрав Ростовской области.
«Целую коллекцию инородных предметов, найденных внутри пациентов, собрали ростовские эндоскописты городской клинической больницы № 20 за десять лет», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии городской больницы № 20 Игорь Шитиков.
По его словам, порядка 90% предметов врачи извлекли из организмов маленьких пациентов.
Помимо монет и магнитных шариков, которые приходится извлекать наиболее часто, врачам-эндоскопистам приходилось иметь дело с совсем необычными предметами. В их числе — набор фломастеров, извлеченный из мужчины 45 лет, и игрушечная мышь размером в семь сантиметров, проглоченная маленьким ребенком.
Врачи напоминают, что ребенок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы. Даже если ребенок не склонен к проглатыванию инородных тел, он может заглотить объект случайно, например, оступившись. При подозрении на такую ситуацию нужно незамедлительно обратиться к врачу.