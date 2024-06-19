В Перми скорректируют пять автобусных маршрутов

Как сообщается на сайте мэрии, автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, Крисанова и Петропавловской с дополнительной остановкой «Пермский академический Театр-Театр». Все существующие остановки по пути следования будут сохранены.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и телеграм-канале.