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В Перми скорректируют пять автобусных маршрутов

С 22 июня 2024 года и до конца июля 2024 года по выходным дням в Перми временно изменят схему движения нескольких автобусных маршрутов из-за ремонта трамвайной линии на ул. Борчанинова. Изменения коснутся маршрутов № 15, 20, 72, 7 т, 10 т.

Как сообщается на сайте мэрии, автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, Крисанова и Петропавловской с дополнительной остановкой «Пермский академический Театр-Театр». Все существующие остановки по пути следования будут сохранены.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и телеграм-канале.