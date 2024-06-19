В Казани из-за Игр БРИКС в двух местах временно ограничили движение и парковку

В частности, до 23.59 28 июня ограничены движение и парковка транспорта на участке от улицы Хусаина Мавлютова до въезда через транспортный КПП Деревни Универсиады. Исключение предусмотрено лишь для автомобилей, имеющих специальные пропуска по форме Дирекции спортивных и социальных проектов, уточнили в городской администрации.