Приемная кампания в вузы Новосибирска стартует 20 июня

В Новосибирске приемная кампания в вузы стартует 20 июня. Крупные университеты назвали число бюджетных мест.
Так, в Новосибирский государственный университет смогут поступить больше двух тысяч человек. Две трети обучающихся — это бюджетный набор. Всего в НГУ ожидается не меньше семи тысяч абитуриентов.
Средний конкурс на место составит 5,5 человек. 48% парней и девушек поступает в вуз из Новосибирска и Новосибирской области. Зачастую абитуриенты приезжают из Алтайского края и Кемеровской области.
В НГТУ на бюджет примут 3 315 человек. Более 800 мест — магистратура. Предусмотрены льготы для участников СВО и их детей.