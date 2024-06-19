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Приемная кампания в вузы Новосибирска стартует 20 июня

Стало известно количество бюджетных мест.

В Новосибирске приемная кампания в вузы стартует 20 июня. Крупные университеты назвали число бюджетных мест.

Так, в Новосибирский государственный университет смогут поступить больше двух тысяч человек. Две трети обучающихся — это бюджетный набор. Всего в НГУ ожидается не меньше семи тысяч абитуриентов.

Средний конкурс на место составит 5,5 человек. 48% парней и девушек поступает в вуз из Новосибирска и Новосибирской области. Зачастую абитуриенты приезжают из Алтайского края и Кемеровской области.

В НГТУ на бюджет примут 3 315 человек. Более 800 мест — магистратура. Предусмотрены льготы для участников СВО и их детей.

образование