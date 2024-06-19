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Два нижегородских вуза попали в рейтинг лучших в России

В топ-100 лучших российских вузов оказались ННГУ им. Лобачевского и ПИМУ.

Источник: РИА "Новости"

ННГУ им. Лобачевского и ПИМУ попали в рейтинг лучших вузов России RAEX-100 в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте рейтинга.

Университет Лобачевского расположился на 34 месте, поднявшись на одну строчку с прошлого года. По условиям получения качественного образования вуз заработал 43 ранг, по уровню востребованности выпускников работодателями — 53 и по научно-исследовательской деятельности — 19.

ПИМУ занял 71 место, улучшив свои позиции на шесть пунктов. Также по условиям получения качественного образования вуз заработал 50 ранг, по уровню востребованности выпускников работодателями — 94 и по научно-исследовательской деятельности — 98.

В лидерах рейтинга оказались МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и МФТИ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четверо нижегородских ученых представлены на выставке «Наука в лицах» на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

образование