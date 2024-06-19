Пермские ворота отправят на утилизацию

В июле в Перми начнется строительство новой дорожной развязки, которая должна объединить площадь Гайдара, тоннели в створе улицы Углеуральская и новую улицу Строителей. Эта развязка станет первым этапом при строительстве третьего, «Гайдаровского» моста через реку Кама.
Дорожные работы завершатся через год.
— Сейчас дорожники возводят строительный городок и ведут подготовку к переустройству коммунальных и инженерных сетей, — рассказали в Министерстве транспорта Пермского края. — Начало работ будет проводиться за пределами проезжей части, поэтому движение транспорта не изменится. В третьем квартале этого года строители приступят к работам на дорожной части, тогда автомобили будут перенаправлены по новой схеме движения. В июле также начнется перенос всех инженерных сетей. При этом, как рассказали в Минтрансе, тепловые сети решено переустроить сразу в границах двух этапов строительства нового моста: первого и пятого. Благодаря этому, не придется вести раскопки через несколько лет, когда придет очередь переносить существующую трамвайную линию.
Строительство новой развязки подрядчик должен завершить летом 2025 года. После переустройства площади Гайдара начнется строительство уже самого мостового перехода через Каму.
Букву «П» снесут.
— Стела в честь 250-летия Перми, установленная на площади Гайдара, в зону застройки не попадает, поэтому она останется на своем месте, — рассказали «Комсомолке» в Минтрансе.
Но строительные работы захватят знаменитый арт-объект «Пермские ворота». Впрочем, это было известно и ранее. Вот только первоначальные планы включали перенос огромной деревянной буквы «П», ставшей одной из визитных карточек Перми. Сейчас же краевые власти сообщили о том, что арт-объект будет просто демонтирован.
— В связи с тем, что конструкция имеет высокий уровень износа, объект переносу не подлежит и будет демонтирован, — сообщили в пресс-службе краевого правительства. — Согласно экспертизе, обнаружены дефекты как в облицовке фундамента, так и в основании конструкции: нарушены узлы сопряжения бревен между собой и со стальным каркасом, в некоторых местах отсутствуют контргайки и болты. Больше половины бревен повреждено продольными трещинами, заметен процесс гниения.
Сносить «Пермские ворота» будет компания «Уралмостострой», которая и занимается строительством развязки. А что будет дальше с останками «ворот»? Все-таки на создание арт-объекта пошло более пяти тысяч бревен.
— Бревна от «Пермских ворот» отправят на утилизацию, на официальный полигон для отходов, — объяснили «КП»-Пермь" в краевом Минкульте.
Использовать старые бревна в качестве дров нельзя, так как при строительстве арт-объекта они были пропитаны противопожарным составом. Кстати, эта пропитка в свое время спасла «Пермские ворота» от поджогов. Ведь изначально к появлению арт-объекта, созданного в 2011 году скульптором Николаем Полисским, пермяки отнеслись неоднозначно. Одной из причин негатива стала высокая стоимость конструкции — она обошлась бюджету в 9 миллионов рублей, по тем временам сумма очень и очень немаленькая.
Постепенно горожане к «пермской табуретке» привыкли и даже стали ею гордиться. Что уж говорить о туристах, которые с удовольствием фотографировались на фоне «Пермских ворот». Но в 2020 году 12-метровая буква «П» была признана аварийной, вокруг нее установили ограждение.
Несколько раз поднимались разговоры о возможной реконструкции сооружения. Впрочем, из-за стоимости необходимых работ — 4 года назад называлась сумма в 14 миллионов рублей — все так и завершилось на уровне разговоров.