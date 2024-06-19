Пермские ворота отправят на утилизацию

— Сейчас дорожники возводят строительный городок и ведут подготовку к переустройству коммунальных и инженерных сетей, — рассказали в Министерстве транспорта Пермского края. — Начало работ будет проводиться за пределами проезжей части, поэтому движение транспорта не изменится. В третьем квартале этого года строители приступят к работам на дорожной части, тогда автомобили будут перенаправлены по новой схеме движения. В июле также начнется перенос всех инженерных сетей. При этом, как рассказали в Минтрансе, тепловые сети решено переустроить сразу в границах двух этапов строительства нового моста: первого и пятого. Благодаря этому, не придется вести раскопки через несколько лет, когда придет очередь переносить существующую трамвайную линию.