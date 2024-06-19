В Ростове спасатели проверяют незаконные пляжи

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
Из-за жары жители города всё больше посещают водоёмы. Чтобы купание было безопасным, спасатели Ростова проводят рейды в усиленном режиме, особенно по «диким» пляжам.
Специалисты используют спасательную лодку для наблюдения и мониторинга мест купания, не предназначенных для этих целей, таких как Ростовское море, Державинский спуск, Цыганское озеро, Кумженская роща и других.
Спасатели раздают листовки с правилами безопасного поведения на воде, проводят беседы с отдыхающими.
Для организованного и безопасного купания граждан в Ростове открыты 3 пляжа:
муниципальный пляж на о. Зеленый (р. Дон),
центральный городской пляж (ул. Левобережная, 3, А),
частный пляж «Карерра».
При этом к летнему купальному сезону не открылся пляж в парке «Дружба» на улице Капустина -после экспертизы выяснилось, что вода и песок на пляже не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
Жителям Ростова и гостям донской столицы напоминают, что отдыхать и плавать разрешается только на официальных благоустроенных пляжах, стоит внимательно играть в подвижные игры возле воды, чтобы не свалится в воду, а также надевать спасательные жилеты во время катания на лодки и катерах.
Родителей призывают не оставлять одних детей на водоемах, рассказывать правила поведения у воды и запрещать играть у воды, запрещать кататься на самодельных плотах, досках, бревнах.