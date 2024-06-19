В Ростове спасатели проверяют незаконные пляжи

Жителям Ростова и гостям донской столицы напоминают, что отдыхать и плавать разрешается только на официальных благоустроенных пляжах, стоит внимательно играть в подвижные игры возле воды, чтобы не свалится в воду, а также надевать спасательные жилеты во время катания на лодки и катерах.