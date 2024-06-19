Цивилева призвала фонд «Защитники Отечества» и МО РФ работать в единой связке

В своем Telegram-канале она сообщила, что встретилась с участниками специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале в Хабаровске, вручила им государственные и ведомственные награды. «Вместе обсудили вопросы и проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи», — отметила она.
«Будем искать решения в единой связке Министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда “Защитники Отечества”, чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования», — написала Цивилева.
Замминистра обороны добавила, что в планах «выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную социальную поддержку бойцов, находящихся в рядах Вооруженных сил РФ, а после их демобилизации — комплексную реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке фонда “Защитники Отечества”. “Такая преемственность поможет работать гораздо эффективнее, в формате одного окна, а в этом и есть наша цель — помогать каждому защитнику Отечества”, — подчеркнула Цивилева.