Цивилева призвала фонд «Защитники Отечества» и МО РФ работать в единой связке

Замминистра обороны добавила, что в планах «выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную социальную поддержку бойцов, находящихся в рядах Вооруженных сил РФ, а после их демобилизации — комплексную реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке фонда “Защитники Отечества”. “Такая преемственность поможет работать гораздо эффективнее, в формате одного окна, а в этом и есть наша цель — помогать каждому защитнику Отечества”, — подчеркнула Цивилева.