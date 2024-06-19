Татарстан лидирует в России по числу бюджетных мест в вузах

Старт приемной кампании в российских вузах запланирован на 20 июня. По программам бакалавриата и специалитета документы будут приниматься в срок не позднее 20 июля. С 28 по 30 июля начнется приоритетное зачисление в вузы, в том числе для победителей и призеров интеллектуальных соревнований. Основной этап продлится с 3 по 9 августа.