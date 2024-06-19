Петербуржцев предупредили о ливнях и сильном ветре 20 июня

Лето в Петербурге любит удивлять своей неоднозначной погодой. Начало дня 19 июня выдалось довольно теплым и солнечным, но уже днем собрались тучи, которые к вечеру, по прогнозам синоптиков, принесут ливни. Но и завтра, 20 июня, ситуация в городе не изменится. Напротив, к обильным осадкам еще и сильный ветер прибавится. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 20 июня. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг в городе ожидаются сильные ливни и ветер порывами до 18 метров в секунду, — уточнили в ведомстве.
В такой ситуации вряд ли даже зонтик поможет, ведь его может вывернуть или даже сломать из-за ветра. Также не стоит ходить рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут сорваться во время сильного порыва.