Петербуржцев предупредили о ливнях и сильном ветре 20 июня

Лето в Петербурге любит удивлять своей неоднозначной погодой. Начало дня 19 июня выдалось довольно теплым и солнечным, но уже днем собрались тучи, которые к вечеру, по прогнозам синоптиков, принесут ливни. Но и завтра, 20 июня, ситуация в городе не изменится. Напротив, к обильным осадкам еще и сильный ветер прибавится. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.