Участникам СВО на Кубани предоставили 139 земельных участков

Всего на Кубани образованы и готовы к предоставлению 533 земельных участка. Больше всего таких участков в Краснодаре и Мостовском районе края. Власти ищут дополнительные участки. Сейчас под условия действующего законодательства подпадают 341 военнослужащий и члены их семей.
В администрации напомнили, что участки могут получить граждане, участвовавшие в СВО и получившие звание Героя РФ или награжденные орденами за проявленные в зоне боевых действий заслуги, а также ветераны боевых действий. На льготных условиях землю могут получить члены семей участников СВО, погибших или умерших от заболевания, полученного в ходе спецоперации. Землю дают в тех районах, где претенденты зарегистрированы по месту жительства.