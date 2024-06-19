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Участникам СВО на Кубани предоставили 139 земельных участков

В Краснодарском крае участникам СВО предоставили 139 земельных участков. Они находятся в Горячем Ключе, Новороссийске, Краснодаре, Динском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Крымском районах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего на Кубани образованы и готовы к предоставлению 533 земельных участка. Больше всего таких участков в Краснодаре и Мостовском районе края. Власти ищут дополнительные участки. Сейчас под условия действующего законодательства подпадают 341 военнослужащий и члены их семей.

В администрации напомнили, что участки могут получить граждане, участвовавшие в СВО и получившие звание Героя РФ или награжденные орденами за проявленные в зоне боевых действий заслуги, а также ветераны боевых действий. На льготных условиях землю могут получить члены семей участников СВО, погибших или умерших от заболевания, полученного в ходе спецоперации. Землю дают в тех районах, где претенденты зарегистрированы по месту жительства.

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