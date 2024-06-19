«Мы тут все в шоке». Как Топки в Кузбассе переживают жуткую смерть девочки

Маленький город Топки в Кузбассе, где живет всего 30 тысяч человек, потрясло дважды: сначала, 18 июня, новостью о том, что без вести пропала 12-летняя девочка. А потом, на следующий день, страшным известием: её нашли — мертвой, на дне колодца у заброшки рядом с площадью.
Корреспондент kuzbass.aif.ru побывал на месте происшествия и прошел тем же путем, каким шла девочка до того, как встретила убийцу.
Задушил и ушёл.
От супермаркета, где последний раз видели 12-летнюю Полину (имя изменено) до места, где нашли её тело, идти около семи минут. Город маленький, компактный, светлый. Вокруг малоэтажки и все друг друга знают.
Полина шла из пришкольного лагеря, куда в 10 утра отправилась из дома. Ближе к часу зашла в магазин — он недалеко от школы. А потом пошла привычным путём, вероятно, домой — девочка жила за железной дорогой, которая делит город на две части. Обычное дело, особенно в Топках, которые и образовались благодаря строительству Кольчугинской железной дороги.
По пути домой — Комсомольская площадь. Тут памятник паровозу, детская площадка, лавочки и ёлочки — уютное место, где можно и отдохнуть. Но до площади Полина не дошла.
Она заметная девочка, с темно-красными волосами, стильно одетая, высокая и красивая. Рядом, на ул. Советской, ее в 15 часов поймал 49-летний неоднократно судимый Андрей Быков. Кто знает, как это было? Может, убийца сыграл на отзывчивости Поли? Он, как пишет Mash, привязал ее к дереву и пытался самоудовлетвориться. Будний день, место укромное — рядом заброшка, куда зеваки особенно не лезут. После — задушил и ушёл.
В 15 часов мама Полины пыталась дозвониться до дочери, но не вышло, начала искать. К 19 часам поняла, что не знает, где может быть ребёнок, зацепок нет. Тогда она обратилась в полицию. Утром 19 июня подозреваемый вернулся на место преступления и скинул тело Поли в колодец на территории этой же заброшки. А к вечеру его задержали и доставили в полицию, решается вопрос об избрании меры пресечения.
«Мы учились в одной школе».
Злосчастное заброшенное здание овощехранилища, которое в городе множество раз пытались «реанимировать» и в итоге выставили на продажу, находится в нескольких секундах ходьбы от Комсомольской площади, буквально за бело-синим забором. Пройти мимо него сложно, если идти не по главной улице Революции, а свернуть чуть ближе на параллельную Советскую. В десяти метрах, напротив заброшки, — Дом ветеранов.
«Это просто ужас, мы тут все в шоке. Я на работу пришла, а к нам полиция. Внучке 13 лет, сказала ей, что будет дома теперь сидеть, никакой площади», — рассказала корреспонденту kuzbass.aif.ru сотрудница учреждения.
Чуть дальше Дома — гаражи. Один открыт, в машине копается мужчина. Обсуждать происшествие не хочет, лишь говорит, что рядом с заброшкой постоянно ходят люди, похожие на наркоманов.
На месте у красно-белой оградительной ленты, которой оцепили место происшествия, стайка мальчишек от 8 до 13 лет. Узнав, что я журналист, засыпали вопросами и эмоциями.
— А убийцу уже поймали? А то я бы его!— А где колодец? Можно туда пройти?— Мы учились с ней в одной школе. — Полина была лучшей подругой моей сестры…
О страшной новости ребята узнали из интернета — увидели в школьных группах, узнали от родственников, что ищут знакомую девочку. Живут не рядом, но решили специально съездить на место, чтобы в случае чего «поймать преступника и помочь следствию». Несмотря на смелые заявления, по возбуждённым лицам видно — мальчики боятся. Говорят, раньше лазали по заброшке, но больше туда не пойдут.
Рядом — отдел полиции.
В четырех минутах ходьбы от площади — отдел полиции. Дальше автовокзал, здание МЧС, магазины и школа. Как могли просмотреть очевидное место?
По словам правоохранителей, эту зону исследовали неоднократно, но на колодец наткнулись лишь днём. Открыли — а там тело. Пока собирали улики, пока связывались с родственниками, пока доставали… После обеда Полину увезли с этого страшного места. Там остались дежурить следователи, которые не пускают никого на территорию.
У колодца притоптана трава, сам он закрыт досками. Вокруг куча бутылок и мусора — видно, что место популярное. Но территория у колодца проглядывается, его видно из окон дома.
Непонятно, как никто не увидел происходящего и не сообщил об этом в полицию?
Подруга Поли рассказывает АиФ в Кузбассе, что видела её буквально день назад. Они договорились встретиться позже и погулять. Кто бы знал, что их встрече больше никогда не суждено было состояться.
На лавочке, по пути от магазина до площади, встречаю компанию подростков. Одной из них оказывается другая Полинина подруга.
«Полина перешла в седьмой класс, я в девятый. Она была очень яркая, всегда веселая, всех звала гулять и постоянно шутила. С ней было очень приятно общаться. Трагедия случилась так резко и непонятно, я до сих пор не могу представить, что она умерла», — говорит АиФу девушка.
Полину все вспоминают как активную и добрую. Она занималась танцами, была активистом местного движения и играла в волейбол. О ней или её семье так или иначе слышал весь город. И мы выражаем соболезнования близким девочки, у которой остались младшие братик и сестренка, и надеемся, что убийца понесет заслуженное наказание.
О том, кого подозревают в этом страшном преступлении, подробно написали здесь.