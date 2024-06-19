«Мы тут все в шоке». Как Топки в Кузбассе переживают жуткую смерть девочки

В 15 часов мама Полины пыталась дозвониться до дочери, но не вышло, начала искать. К 19 часам поняла, что не знает, где может быть ребёнок, зацепок нет. Тогда она обратилась в полицию. Утром 19 июня подозреваемый вернулся на место преступления и скинул тело Поли в колодец на территории этой же заброшки. А к вечеру его задержали и доставили в полицию, решается вопрос об избрании меры пресечения.