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Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить

Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ хочет поступить в МФТИ и работать в России.

Источник: РИА Новости

СОЧИ, 19 июн — РИА Новости. Выпускник сочинской гимназии № 8 Роман Комиссаров, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал РИА Новости, что планирует поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ) и работать в России.

Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о выпускнике сочинской гимназии, получившем максимальные баллы по математике, физике и информатике. Кондратьев выразил надежду, что Комиссаров продолжит обучение в регионе, однако школьник готовится поступить в университет Москвы.

«Кем мечтаю стать — конкретно сказать не могу. Поступать планирую МФТИ (Московский физико-технический институт). Далее работать планирую в России. На время учебы и поиска работы буду жить в Москве, но окончательно переезжать туда не хочу. Все-таки хочу, чтобы получилось жить в Сочи», — сказал выпускник.

Пока же, добавил он, мысли заняты поиском работы. «Я бы хотел найти дистанционную работу с возможностью работать из дома и переехать обратно в Сочи. Но, возможно, конечно, что мне понравится в Москве, и обратно переезжать я не захочу», — рассказал Роман.

Как сообщила РИА Новости заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 8 Анна Магдесян, потенциал Комиссарова был замечен еще с начальных классов, когда он показывал отличные результаты в чтении, арифметике, в шахматной игре «рука родителей была видна». К тому же, обучение в гимназии является традицией для семьи Комиссаровых, здесь училась бабушка и родители Романа, продолжает обучение его младшая сестра, отметила она.

образование