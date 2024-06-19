Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить

Как сообщила РИА Новости заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 8 Анна Магдесян, потенциал Комиссарова был замечен еще с начальных классов, когда он показывал отличные результаты в чтении, арифметике, в шахматной игре «рука родителей была видна». К тому же, обучение в гимназии является традицией для семьи Комиссаровых, здесь училась бабушка и родители Романа, продолжает обучение его младшая сестра, отметила она.