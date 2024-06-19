В Самаре перекроют несколько улиц из-за велогонок

Ограничения будут действовать несколько дней до сентября: 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября. Дороги будут перекрыты с 08.00 до 15.00. Кроме того, тут запретят стоянку и остановку.