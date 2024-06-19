Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре перекроют несколько улиц из-за велогонок

Общественный транспорт в Самаре изменит схему движения из-за спортивных соревнований.

На нескольких улицах Самары ограничат движение из-за проведения соревнований по велоспорту, предупреждает пресс-служба мэрии.

Проезд перекроют:

— на улице Арена 2018 на участке от Проезда № 8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор.

— на улице Дальняя от улицы Арена 2018 на 500 метров.

— по Проезду № 2.

Ограничения будут действовать несколько дней до сентября: 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября. Дороги будут перекрыты с 08.00 до 15.00. Кроме того, тут запретят стоянку и остановку.

Также на время действия ограничений автобусы № 83 и № 88 изменят схему движения.