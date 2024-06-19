В Самаре перекроют несколько улиц из-за велогонок

На нескольких улицах Самары ограничат движение из-за проведения соревнований по велоспорту, предупреждает пресс-служба мэрии.
Проезд перекроют:
— на улице Арена 2018 на участке от Проезда № 8 до поворота на проезд к улице Малый Сорокин Хутор.
— на улице Дальняя от улицы Арена 2018 на 500 метров.
— по Проезду № 2.
Ограничения будут действовать несколько дней до сентября: 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября. Дороги будут перекрыты с 08.00 до 15.00. Кроме того, тут запретят стоянку и остановку.
Также на время действия ограничений автобусы № 83 и № 88 изменят схему движения.