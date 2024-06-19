Евгений Наумов предупредил жителей Краснодара о жаре до +35 градусов. Повышение температуры прогнозируется 19 и 20 июня.
«Прошу всех жителей и гостей края поберечь себя. Понимаю, что в такую погоду хочется окунуться в прохладную воду, но купаться в водоемах города строго запрещено. Также напомню, что не стоит охлаждаться в фонтанах, вода в них техническая», — заявил мэр города Евгений Наумов.
Уточняется, что в жаркую погоду лучше всего ограничить пребывание на солнце, носить светлую одежду, а также надевать головной убор и пить много воды.