Евгений Наумов предупредил жителей Краснодара о жаре до +35 градусов

«Прошу всех жителей и гостей края поберечь себя. Понимаю, что в такую погоду хочется окунуться в прохладную воду, но купаться в водоемах города строго запрещено. Также напомню, что не стоит охлаждаться в фонтанах, вода в них техническая», — заявил мэр города Евгений Наумов.