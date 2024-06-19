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Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне

ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Блюда корейской кухни, в том числе тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы, куксу с говяжьей вырезкой и треску в форме белого цветка, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНДР Ким Чен Ына в честь визита президента РФ Владимира Путина.

Источник: © РИА Новости

Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. На горячее участникам приема были предложены тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт гости могли попробовать шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков организаторы подготовили инсамовый чай и чай из аронии.

Президент РФ Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным двухдневным визитом. По итогам переговоров лидеры РФ и КНДР подписали также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Путин Владимир