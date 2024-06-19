Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Пхеньяне

Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. На горячее участникам приема были предложены тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт гости могли попробовать шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков организаторы подготовили инсамовый чай и чай из аронии.