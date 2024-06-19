Беларусь завоевала 20-ю золотую медаль на Играх БРИКС

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белоруска Анастасия Зименкова завоевала золотую медаль в соревнованиях по борьбе на Играх БРИКС, которые проходят в Казани, сообщает Национальный олимпийский комитет.
В финальной схватке весовой категории 76 килограмм Анастасии противостояла россиянка Екатерина Букина. По ходу поединка белоруска уступала со счетом 3:6, однако в концовке перехватила инициативу благодаря нескольким удачным приемам.
Дуэль завершилась победой Зименковой — 8:6. Ее медаль стала 20-й золотой наградой для белорусской сборной на соревнованиях в столице Татарстана.
Еще одна белоруска Арина Мартынова, выступавшая в весовой категории 55 кг, завоевала серебро Игр. Также ранее в среду шахматист Максим Царук взял бронзу в блице, а до этого во вторник заработал серебро в рапиде.
Всего в активе белорусской команды, по состоянию на 16:00 19 июня, 107 медалей. В общем зачете спортсмены из республики занимают вторую строчку, лидирует сборная России (265), на третьем месте Китай (40).