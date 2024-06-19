В парках Краснодара на время отключат аттракционы

Из-за жары в парках Краснодара 20 июня отключат некоторые аттракционы. Это необходимо, потому как эксплуатация некоторых видов оборудования в зной представляет опасность для отдыхающих и техники, об этом ИА KrasnodarMedia сообщил начальник отдела маркетинга и рекламы МБУК «Краснодарские парки» Евгений Радченко.
Летняя жара заставляет парки Краснодара периодически приостанавливать работу аттракционов. 20 июня оборудование не будет работать с 13.00 до 16.00.
— Администрация «Краснодарских парков» действует в соответствии с требованиями технической документации и нормами. В сильную жару использование аттракционов Чистяковской рощи, Горпарка, парка 30-летия Победы, Солнечного острова будет недоступно на несколько часов, потому что на солнцепеке оборудование может выйти из строя или даже представлять угрозу для отдыхающих, — отметил Евгений Радченко.
По прогнозам в четверг днем воздух в Краснодаре прогреется до +35°C.
В парках крайцентра находятся чуть более 100 аттракционов. Средний срок службы составляет 10−15 лет. В некоторых местах отдыха до сих пор еще можно встретить советские карусели. Обслуживанием этого оборудования занимаются специалисты, которые регулярно проводят проверку и наладку технической оснастки парковых зон.