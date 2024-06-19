В парках Краснодара на время отключат аттракционы

— Администрация «Краснодарских парков» действует в соответствии с требованиями технической документации и нормами. В сильную жару использование аттракционов Чистяковской рощи, Горпарка, парка 30-летия Победы, Солнечного острова будет недоступно на несколько часов, потому что на солнцепеке оборудование может выйти из строя или даже представлять угрозу для отдыхающих, — отметил Евгений Радченко.