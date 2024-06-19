В Самаре запретили купаться на пляже на Вилоновском спуске и у КИНАПа

Специалисты пронализировали пробы воды, взятые там с 11 по 18 июня 2024 года и обнаружили, что они по микробиологическим показателям они не соответствуют норме на пляжах первой очереди (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) и второй очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»).