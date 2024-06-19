В Самаре запретили купаться на пляже на Вилоновском спуске и у КИНАПа

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рекомендовал властям Самары ввести запрет на купание на пляжах на 1 и 2 очередей набережной из-за состояния воды у берега Волги и проинформировать население об этом.
Специалисты пронализировали пробы воды, взятые там с 11 по 18 июня 2024 года и обнаружили, что они по микробиологическим показателям они не соответствуют норме на пляжах первой очереди (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской) и второй очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»).
Возбудителей патогенной микрофлоры ими обнаружено не было. Качество песка на них также соответствует гигиеническим требованиям.
Властям города и организациям, эксплуатирующим эти пляжи, даны рекомендации установить там плакаты «Купание запрещено».
Санитарные врачи также обращают внимание на то, что поскольку уровень воды длительное время оставался выше 29 метров, произошло смещение графика подготовки пляжей Самары к открытию. Ориентировочно, они будут готовы к эксплуатации к 21 июня. К этому времени вода прогреется до комфортных 18- 20 градусов.