Вручены главные премии Калининградской области

Впервые престижные награды калининградцам в качестве главы региона вручал Алексей Беспрозванных: «Когда готовился к церемонии, постарался узнать побольше о ваших работах и заслугах, получивших такое высокое признание. Ваш талант, самоотверженность, увлеченность и искреннее желание сделать свой регион лучше, впечатляют. Приятно удивлен большим количеством молодых лауреатов и целых коллективов с опытными наставниками и продолжателями их дела. Обещаю не оставлять без внимания ваши идеи и замыслы, применять их на благо Калининградской области».