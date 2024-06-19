Вручены главные премии Калининградской области

Впервые престижные награды калининградцам в качестве главы региона вручал Алексей Беспрозванных: «Когда готовился к церемонии, постарался узнать побольше о ваших работах и заслугах, получивших такое высокое признание. Ваш талант, самоотверженность, увлеченность и искреннее желание сделать свой регион лучше, впечатляют. Приятно удивлен большим количеством молодых лауреатов и целых коллективов с опытными наставниками и продолжателями их дела. Обещаю не оставлять без внимания ваши идеи и замыслы, применять их на благо Калининградской области».
Поздравления в этот день и денежные премии за победу в номинации «Эврика» получили авторские коллективы ОКБ «Факел» за разработку катализатора для ракетного топлива, компании «Новый элемент», которая специализируется на модулях питания для батарей электромобилей, и Калининградского государственного технического университета с проектом системы автоматизированного проектирования орудий промышленного рыболовства.
Премии «Признание» вручены калининградской художнице Ольге Ульяновой за авторский выставочный проект «Ветер перемен», члену «Союза писателей России» Андрею Кропоткину за трёхтомное краеведческое издание «Прогулки по Калининграду» и режиссеру Алле Татариковой-Карпенко — автору нового для Калининградской области формата театральной постановки — арт-туризма, за постановку спектакля «Оживающий город».
Почётный список обладателей премии «Сопричастность» пополнило имя руководителя одной из самых известный калининградских благотворительных организаций «Верю в чудо» Софии Лагутинской. Наградой отмечены её заслуги в организации комплексной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведении масштабных благотворительных акций.
Дипломы премии «Сопричастность» также получил коллектив Молодёжного центра города Калининграда за проект «Трансформация», направленный на профилактику девиантного поведения среди молодежи, и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов “Аппарель” Сергей Киселёв за комплексную поддержку инвалидов по зрению и слабовидящих: организацию выставок их работ, спортивных мероприятий и экскурсий.
Лучшими в номинации «Созидание» объявлены производители стройматериалов. Среди них — калининградский предприниматель, глава компании «Стоунберг» Александр Данишевский и генеральный директор компании «КПД-Калининград» Сергей Тарчуткин.